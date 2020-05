Fase 2, il decalogo per gli utenti del trasporto pubblico

Da ieri siamo in Fase 2, con il ritorno al lavoro di alcuni milioni di cittadini e il permesso di circolazione all'interno delle regioni (e anche fuori per rientrare alla propria residenza). L'obiettivo è garantire ai pendolari un trasporto pubblico sicuro attraverso l’adozione di misure organizzative che consentano la tutela della salute. Con questo scopo è stato realizzato dall’Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (Inail) in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità un documento tecnico sull’adozione di nuove procedure organizzative e di prevenzione ma anche semplici regole per i cittadini che usano i mezzi pubblici attraverso la consultazione di un decalogo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Proposta di decalogo per gli utenti del trasporto pubblico