Il vino rosso è un amico della salute, ma quanto bisogna berne?

Il vino rosso è un toccasana per la nostra salute intestinale, ma quanto bisogna berne per ottenere benefici? Presto detto, basta un bicchiere ogni 15 giorni.

Aiuta a combattere l'obesità e il colesterolo

In che modo la bevanda agisce sul nostro organismo? Lo studio condotto dagli scienziati del King's College London su Gastroenterology dimostra che il vino rosso aumenta la varietà dei batteri che abitano nell'intestino aiutando a ridurre i livelli di obesità e colestero cattivo. Uno 'scudo' protettivo contro il rischio che lo sbilanciamento fra microbi buoni e cattivi possa incidere negativamente su sistema immunitario, peso o livelli di colesterolo. Le ricerche mostrano come il microbioma degli amanti del rosso sia migliore rispetto a quello dei non bevitori. Nessun effetto invece in chi è amante del bianco, sidro o superalcolici. Ma attenzione, non occorre esagerare. Come precisa Caroline Le Roy, prima autrice del lavoro: "Bere vino rosso raramente, come una volta ogni 2 settimane, sembra essere sufficiente per osservare un effetto".

Bere ma con moderazione

In un ulteriore studio condotto dal Department of Twin Research & Genetic Epidemiology del King's College London è stato confrontato l'impatto di vino rosso con le altre bevande, quali lo stesso vino bianco, sul microbioma di 916 gemelle femmine del Regno Unito, scoprendo appunto che solo i batteri dei bevitori di vino rosso mostravano una maggiore varietà rispetto a quelli di non bevitori. L'osservazione è stata poi confermata su 3 differenti coorti nel Regno Unito, Usa e Paesi Bassi, anche tenendo conto di possibili fattori confondenti come età, peso, dieta e stato socio-economico. Le conclusioni non cambiavano: il vino rosso è un amico del microbioma, quindi del benessere generale dell'organismo, a patto di non esagerare.