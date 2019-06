Sesso, la prima volta è a 13 anni: impennata di infezioni tra i giovanissimi

Sempre più diffuso è il sesso tra i giovani, anzi giovanissimi, che lo sperimentano per la prima volta già a 13-14 anni, ma senza precauzioni.

"Tra il 2010 e il 2018 si assiste a un netto aumento dei casi di persone con un'infezione sessualmente trasmissibile”, spiega Aldo Morrone, dermatologo tropicalista, direttore scientifico dell'Istituto Irccs San Gallicano di Roma che ha lanciato un allarme dal 24° Congresso mondiale di dermatologia (Wcd2019) in corso a Milano.

Il dato sui casi rilevati parla chiaro: “Raddoppia, tra il 1991 e il 2018, anche il numero di stranieri con una malattia confermata e in atto. Inoltre, si registra un incremento generalizzato sino al 400%, in diversi centri, dei casi di sifilide”, continua Morrone: “E se si considera che non tutti i pazienti si rivolgono a strutture pubbliche, ci sono validi motivi per non sottovalutare il fenomeno". A destare "grande preoccupazione", rimarca, è l'incidenza delle "infezioni sessualmente trasmissibili tra i giovanissimi".

Tra i giovanissimi sesso precoce senza precauzioni

"Gli adolescenti sempre di più fanno sesso precocemente, senza un'adeguata consapevolezza e conoscenza del proprio corpo: il 15% già tra i 13 e i 14 anni. L'incremento che si osserva tra questi ragazzi è dovuto anche alla promiscuità, all'utilizzo errato o mancato del preservativo”, dice l’esperto: “E, purtroppo, molte ragazze sottovalutano il rischio che le infezioni sessualmente trasmesse possano determinare sterilità o diventare un fattore predisponente allo sviluppo di tumori".

In particolare, argomenta il dermatologo, gli adolescenti si lasciano 'persuadere' dal web, che sembra offrire occasioni per relazioni sessuali senza alcuna protezione e che possono diffondersi anche attraverso l'uso promiscuo e improprio di giochi e dispositivi come i sex toys, oggi molto in voga. La vergogna a parlare di sesso con i familiari o con i medici è un ulteriore elemento negativo e di rischio. E diventa un paradosso che, proprio mentre si affinano le tecniche diagnostiche per cui oggi è sufficiente una goccia di sangue o un po' di saliva" per un test, "aumentino i casi di infezioni sessualmente trasmissibili".

Sesso, le malattie più diffuse

Morrone al Wcd2019 fornisce ulteriori dati: "Nel 2016 si è osservato un aumento del 70% circa dei casi di sifilide I-II rispetto al 2015, mentre i casi di infezione da Chlamydia trachomatis sono raddoppiati negli ultimi 7-8 anni. Le giovani donne tra i 15 e i 24 anni presentano la più alta prevalenza di infezione da Chlamydia trachomatis, mentre i condilomi ano-genitali rappresentano l'infezione sessualmente trasmessa (Ist) più segnalata, con un aumento del 300% negli ultimi 15 anni. Anche la percentuale di soggetti Hiv-positivi tra le persone con una Ist confermata e in atto è in continuo incremento negli ultimi 10 anni. Nel 2016 la prevalenza di Hiv tra le persone con una Ist è stata circa 75 volte più alta di quella stimata nella popolazione generale italiana. Questo - conclude - spiega il rischio di contrarre l'infezione da Hiv quando si viene colpiti da una infezione sessualmente trasmissibile".