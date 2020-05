Tra vista affaticata e mal di schiena, tutti i consigli per lo smartworking

Lo smartworking come alternativa al lavoro in sede in tempo di coronavirus. Una scelta valida attuata da molte aziende, ma non priva di qualche conseguenza sul nostro benessere, come la vista affaticata e il mal di schiena. In questo periodo infatti si trascorre molto più tempo davanti pc, sostituendo gli incontri di persona con call e video-chiamate. Se la modalità da remoto permette spesso di ottimizzare tempi e costi di spostamento, ci costringe però a prestare maggiore attenzione al nostro corpo, a partire dagli occhi, spesso affaticati dalle numerose ore trascorse davanti ad uno schermo, fino alla schiena, che può subire conseguenze negative a causa del nostro stare continuamente seduti. Ecco allora alcuni semplici trucchi per proteggerci.

Di seguito alcune strategie per riuscire a non affaticare troppo la vista.

La posizione dello schermo. Per non affaticare la vista e mantenere una postura corretta, il centro dello schermo dovrebbe essere a 15/20° sotto il livello dei nostri occhi e a circa 50/70 cm di distanza.

La luminosità. Un altro consiglio fondamentale riguarda la luminosità dello schermo, per evitare di stressare gli occhi in maniera eccessiva. Bisognerebbe alzarla e abbassarla in base alla luce dell'ambiente in cui ci troviamo, per evitare di lavorare con troppa luce intorno.

La luce dell'ambiente. Proprio perchè è meglio lavorare in un luogo non troppo illuminato, è consigliabile applicare delle tende alle finestre, e sostituire le luci troppo forti con delle lampadine più calde.

Sbattere gli occhi. Per mantenere gli occhi lubrificati adeguatamente bisogna sbattere spesso gli occhi, cosa che invece tendiamo a effettuare di meno davanti allo schermo. In alternativa si possono usare anche le lacrime artificiali per mantenere gli occhi maggiormente lubrificati.

Fare una pausa. Infine, ultimo ma non meno importante, bisognerebbe staccarsi dallo schermo ogni 20 minuti e fare una passeggiata anche breve per riposare gli occhi e il corpo. Se questo non è possibile, è importanti fare almeno una pausa ogni 15 minuti di uso continuo del pc, fissando un punto distante per circa 20 secondi, così da aiutare gli occhi a focalizzarsi su altro.

Di seguito, tre semplici esercizi utilissimi per prevenire e alleviare i problemi alla schiena.

