Smog e Sars-Cov-2, l'inquinamento può aggravare la malattia?

I contagiati da Sars-CoV-2 che sono stati esposti a lungo all'aria inquinata potrebbero sviluppare forme più gravi di malattia. A lanciare il monito sono gli esperti intervenuti ad un webinar organizzato dalla Fondazione internazionale Menarini. Secondo i dati degli studi finora disponibili - spiegano gli specialisti - le particelle inquinanti non possono agire come 'veicolo' di quelle virali, e quindi "lo smog è difficilmente responsabile di un'impennata nei contagi".

Tuttavia, avvertono, "l'esposizione all'inquinamento atmosferico può avere effetti negativi sulla salute generale, rendendo più fragili di fronte al virus e aumentando la prevalenza di patologie cardiovascolari, metaboliche e respiratorie nella popolazione, e accrescendo la quota di pazienti con un rischio più elevato di conseguenze peggiori in caso di infezione Covid-19".

In altre parole, se da un lato "le ricerche internazionali non sono in grado di dimostrare un rapporto causa-effetto tra smog e contagi" da Sars-CoV-2, "è invece sempre più evidente come lo smog sia un 'terzo incomodo' tra il virus e il corpo: quando l'organismo è più compromesso", quasi 'disarmato', "i danni sono maggiori". "Sars-CoV-2 viene trasmesso soprattutto tramite le goccioline respiratorie, o droplets, di una persona infetta che tossisca, starnutisca o parli a distanza ravvicinata", spiega Sergio Harari, co-presidente del seminario e direttore dell'Unità operativa di Pneumologia dell'ospedale San Giuseppe di Milano. "Il contagio da superfici infette è più raro - aggiunge l'esperto - mentre alcune indicazioni suggeriscono che il virus possa rimanere infettivo nell'aerosol di un ambiente chiuso. Invece, l'ipotesi che il particolato atmosferico possa trasportare il virus e quindi contribuire a diffonderlo per via aerea non sembra plausibile".

"Il particolato può veicolare particelle biologiche come batteri, spore, pollini e anche virus - precisa Harari - ma appare improbabile che i coronavirus possano mantenere intatte caratteristiche morfologiche e proprietà infettive dopo una permanenza più o meno prolungata all'esterno perché temperatura, essiccamento e raggi Uv danneggiano l'involucro del virus e quindi la sua capacità di infettare. Perciò un legame fra le fluttuazioni giornaliere del particolato e l'incidenza dei contagi da coronavirus non è a oggi confermato né plausibile". L'idea che l'inquinamento potesse essere direttamente responsabile di un incremento della probabilità di contagio - ricorda una nota - deriva dalla diffusione di Covid-19 in Pianura Padana, una delle aree più inquinate d'Europa; tuttavia gli studi scientifici richiamati dai relatori del webinar sembrano indicare con certezza che l'epidemia si muove con le persone, non attraverso lo smog.