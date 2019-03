Tatuaggi, tre colori cancerogeni ritirati dal mercato: quali sono

Tre colori utilizzati in Italia per i tatuaggi sono stati tolti dal mercato perché contenenti sostanze cancerogene. Il richiamo e divieto di vendita dei pigmenti 'Green Beret', 'Black Mamba' e 'Sailor Jerry Red' è stato disposto dal Ministero della Salute dopo che analisi a campione hanno evidenziato la presenza di sostanze chimiche a rischio cancro, come si legge sugli 'Avvisi di sicurezza' pubblicati sul sito del dicastero.

Tatuaggi, i tre colori tolti dal mercato

Come è possibile leggere nei tre diversi avvisi pubblicati sul sito del Ministero della Salute, i tre colori a cui fare attenzione sono chiamati 'Sailor Jerry Red', 'Green Beret' e 'Black Mamba'. Il primo è un rosso, prodotto negli Stati Uniti ed importato da una ditta di Campolongo Maggiore, in provincia di Venezia, che ha chiuso i battenti nel 2017. Nel caso del 'Sailor Jerry Red' si parla di rischio chimico a causa di un'alta presenza di Anisidina.

Passando al 'Green Beret', la scheda tecnica del ministero parla di rischio chimico e cancerogeno dato sia dalla presenza di Anisidina che dai pigmenti, non conformi alla Risoluzione Europea del 2008. L'azienda produttrice è la stessa del 'Sailor Jerry Red', mentre non viene precisata la società che ha importato il prodotto in Italia.

Il medesimo rischio è stato riscontrato anche nel nero 'Black Mamba'. Per tutti e tre gli articoli il provvedimento è da considerarsi valido su scala nazionale e per un tempo illimitato.