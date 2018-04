Arriva il 'tatuaggio anti-cancro': ne riconosce quattro tipi

Una nuova sperimentazione potrebbe aiutare nella battaglia contro il cancro: si tratta di un “tatuaggio biomedico” sviluppato da alcuni scienziati svizzeri, che diventa di un colore più scuro quando rileva sottili cambiamenti nel corpo che potrebbero indicare precocemente lo sviluppo di un cancro. La descrizione di questo rivoluzionario impianto dermico è stata pubblicata su Science Translational Medicine.

Il tatuaggio biomedico è stato testato su animali per circa un anno e riconosce i quattro tipi di cancro più comuni: prostata, polmoni, colon e mammella. Lavora reagendo al livello di calcio nel sangue, che si innalza quando si sta sviluppando un tumore. Circa il 40 per cento dei tumori potrebbe essere rilevato in questo modo, secondo i ricercatori. “Il tatuaggio biomedico rileva tutti i tumori ipercalcemici in una fase molto precoce e asintomatica”, ha segnalato Martin Fussenegger, professore presso l’ETH di Zurigo.

“Se i livelli di calcio nel sangue restano alti per un periodo più lungo di tempo, le cellule-sensori del calcio nel tatuaggio biomedico producono un enzima, la tirosinasi, che converte l’amminoacido nel pigmento che scurisce la pelle, la melanina”, ha continuato. L’impianto è stato testato su cavie, con tumori cancerosi che causano ipercalcemia e con tumori che non alterano i livelli di calcio nel sangue. Durante l’esperimento di 38 giorni, i tatuaggi sono apparsi solo sulla pelle delle cavie ipercalcemiche, che non mostravano sintomi della malattia. Ora è necessario fare i trial clinici su esseri umani e il processo potrebbe richiedere, ha spiegato Fussenegger, un decennio.