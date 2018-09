Vaccini, migliaia di bambini malati restano fuori da scuola se non c'è copertura di gregge

La situazione di Bologna à la stessa di altre città. "Solo nel nostro ambulatorio pediatrico al policlinico Sant'Orsola di Bologna sono circa 800-1.000 i bambini da 0 a 18 anni che rischiano di rimanere fuori dalla scuola per la mancanza di una adeguata copertura vaccinale di gregge. La legge Lorenzin stava funzionando per risolvere la situazione, ma il problema si pone anche alle elementari, alle medie, alle superiori, e introducendo norme meno stringenti si mettono a rischio questi bambini". Fa rumore la denuncia all'Adnkronos Salute di Francesca Testoni, responsabile dell'Associazione genitori ematologia oncologia pediatrica (Ageop Ricerca).

"Nel calcolo - spiega - abbiamo considerato i bambini onco-ematologici, ma anche quelli con malattie croniche che afferiscono al nostro centro, e con altri problemi che provocano deficit immunitario. Non sono stati inclusi, ad esempio, i piccoli che hanno subito trapianti di organo, che non possono effettuare i vaccini in prima persona per molto tempo dopo l'intervento, e quelli sottoposti a cardiochirurgia. Per noi immunità di gregge è la parola d'ordine e ringraziamo la Regione Emilia Romagna che ha portato avanti questo principio. Ma il discorso non riguarda solo lo stare chiusi dentro un'aula di scuola: il problema è che le persone non vaccinate vanno anche al cinema, nelle ludoteche, al supermercato. E con loro circolano i virus, mettendo a rischio i nostri ragazzi".

"Non è nemmeno - prosegue - un problema solo di asili nido o scuola d'infanzia, dove le mamme di questi piccoli malati scelgono sempre di non mandare i figli perché terrorizzate: bisogna parlare anche delle scuole elementari, delle medie e delle superiori: l'obbligo vaccinale dovrebbe essere per tutti, anche per gli anziani, a tutela della salute pubblica: siamo stati accusati di essere egoisti e di voler salvare solo i bambini che rappresentiamo, ma i vaccini salvano tutta la comunità".