Vaccini, per entrare a scuola basterà l'autocertificazione?

Il ministero della Salute , d'accordo con il Miur, sta lavorando ad un atto amministrativo che dovrebbe concedere la proroga per presentare la documentazione comprovante l'effettuazione dei vaccini obbligatori per l'iscrizione alla scuola dell'obbligo per l'anno 2018/19. I documenti andrebbero consegnati il 10 luglio, ma è molto probabile che i genitori avranno più tempo.

l ministro della Salute, Giulia Grillo, rispondendo a un'interrogazione nel corso del Question Time alla Camera ha però spiegato che quella che arriverà non sarà "una semplice proroga", ma una significativa semplificazione dell'onere documentale a carico dei genitori dei minori di anni 16, che frequentano le scuole di ogni ordine e grado e i servizi educativi per l'infanzia".

Insomma il ministro vuole in qualche modo depotenziare il decreto in vigore oggi, con una misura che non sarà temporanea, "per così dire 'a tampone'": si tratterà invece - questa la versione di Giulia Grillo - di un insieme di accorgimenti che rendano, progressivamente, sempre più pacifico e meno conflittuale il rapporto tra cittadino e istituzioni sanitarie e scolastiche".

A quanto scrive AdnKronos inoltre dovrebbero essere superate le sanzioni previste per gli inadempienti.

Vaccini, basterà un'autocertificazione?

Per ora, in attesa che il Parlamento si esprima con una legge ad hoc, l'obbligo vaccinale resta dunque in vigore, ma il ministro dello Salute assicura che ci sarà una semplificazione notevole.

.Tradotto: è molto probabile - e difatti lo scrivono diversi giornali - che a partire dal prossimo anno ai genitori basterà presentare una autocertificazione dell'avvenuta vaccinazione.

Del resto, ha proseguito il ministro, "occorre precisare che il decreto Lorenzin "non prescrive che venga necessariamente consegnato alle scuole un certificato di avvenuta vaccinazione, ma, più in generale, qualsivoglia documentazione che possa essere considerata 'idonea' a comprovare l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie ovvero la richiesta di vaccinazione all'Azienda Sanitaria".

Il ministro: "Sui vaccini lavorare per adesione volontaria"

Giulia Grillo ha parlato poi più in generale del tema dei vaccini: "Poiché non è in alcun modo in discussione il valore sanitario delle vaccinazioni, ciò di cui bisogna discutere, a livello politico, è l'individuazione delle modalità migliori attraverso le quali esse debbano essere proposte alle famiglie affinché sia sempre più consapevole - e senza riserve - la loro volontaria adesione" ha detto il ministro.

"Obblighi di sicurezza non ancora raggiunti"

"A seguito dell'applicazione delle disposizioni in materia di prevenzione vaccinale introdotte nel giugno 2017 si è verificato, a livello nazionale, un significativo innalzamento delle coperture vaccinali, anche se gli obiettivi di 'sicurezza' previsti dal Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale non sono stati ancora del tutto raggiunti. Il ministero della Salute - continua Grillo - si sta, inoltre, già attivando anche per promuovere una nuova campagna d'informazione sul valore dei vaccini come fondamentale misura di prevenzione primaria".