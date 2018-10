Salute, 200mila italiani alle prese con i "virus cugini"

Non è ancora la vera influenza, ma ci assomiglia parecchio. Violente piogge, temperature in picchiata e improvvisi ritorni d'estate, vento e serate gelide. "L'altalena del meteo ha favorito la diffusione dei virus 'cugini dell'influenza', che già dalla scorsa settimana hanno colpito moltissimi italiani". Paola del virologo dell'Università di Milano Fabrizio Pregliesco, che stima in "180.000-200.000 persone i connazionali alle prese questa settimana con mal di gola, raffreddore, raucedine, tosse e qualche linea di febbre".

Un'automedicazione responsabile "è utile per superare i malanni tipici di questa stagione, in attesa del virus influenzale che si farà sentire soprattutto da Natale in poi, e che - dice Pregliasco all'Adnkronos Salute - in base a quanto si è visto nell'emisfero australiano, colpirà circa 5 milioni di persone". Abbigliamento 'a cipolla', dieta ricca di frutta e verdura, idratazione costante e igiene delle mani sono le armi a disposizione per cercare di difendersi da "questi malanni virali, che possono colpire a tutte le età", conclude.

Se sotto il termine generico di "influenza" si tende a comprendere una grande varietà di forme infettive, Pregliasco ricorda che si può parlare di "vera influenza" solo se ci sono tre condizioni presenti contemporaneamente: febbre elevata (più alta di 38 gradi) a insorgenza brusca; sintomi sistemici come dolori muscolari-articolari; sintomi respiratori come tosse, naso che cola, congestione-secrezione nasale o mal di gola. In tutti gli altri casi si parla di "infezioni respiratorie acute o sindromi parainfluenzali".

L'influenza che verrà causerà in Italia un'epidemia di "intensità media".