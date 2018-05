Incubo Nipah, è la nuova malattia emergente: non esiste vaccino, virus letale in 3 casi su 4

Il Nipah è un virus che in pochissimi conoscono, specialmente alle nostre latitudini, ma potrebbe diventare un incubo planetario: secondo l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) è una delle otto malattie più pericolose emergenti nel pianeta.

Del virus Nipah sarebbero portatori i pipistrelli della frutta: numerose le vittime che si sono registrate in India, nello Stato meridionale di Kerala: il ministro della Sanità ha chiesto l'intervento del governo centrale per scongiurare quella che si configura come una possibile epidemi

Che cos'è il virus Nipah

Il virus Nipah è all'origine di una malattia infettiva localizzata per la prima volta nel 1998 su animali domestici e su esseri umani in Malaysia, e successivamente in Bangladesh. Il Nipah è catalogato come virus RNA e si manifesta con sintomi abbastanza comuni: forte febbre, acuta difficoltà respiratoria ed encefalite.

L'allarme dell'Oms: tra le 8 malattie più pericolose

L'ospite naturale del virus è un moscerino ma durante la prima epidemia di Nipah che si è verificata in Malesia nel 1998 furono identificati i maiali come ospiti intermedi. Nel 2004, in Bangladesh, gli esseri umani sono stati infettati da NiV a causa del consumo di linfa di palma che era stata contaminata da pipistrelli infetti. Ma in India è stata documentata anche la trasmissione da uomo a uomo.

Non esiste un vaccino né per gli esseri umani né per gli animali. Il trattamento principale per i casi umani è un'intensa terapia di supporto.