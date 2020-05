Le punture di zanzara possono trasmettere il coronavirus? La risposta degli esperti

Con l'estate alle porte la domanda sorge spontanea: la zanzare possono trasmettere il coronavirus? A rispondere ai dubbi dei cittadini ci pensa anche questa volta l'Istituto Superiore di Sanità (Iss), che sgombra il campo da ogni timore. Ad oggi infatti non ci sono evidenze scientifiche sulla trasmissione attraverso zanzare o altri insetti che succhiano sangue (come anche le zecche, ad esemèio), che invece sono veicolo dei cosiddetti albovirus, responsabili di malattie completamente diverse dal Covid-19 come ad esempio la dengue e la febbre gialla.

Niente paura dunque in vista dell'arrivo del caldo: le zanzare non veicolano il Covid-19. La puntura di zanzara resterà solo un fastidio a causa del prurito arrecato. "Il Covid-19 - sottolinea l'Iss - è un virus respiratorio e si trasmette da uomo a uomo principalmente attraverso le minuscole goccioline emesse con starnuti o colpi di tosse o portando le mani alla bocca, al naso o agli occhi dopo aver toccato superfici od oggetti contaminati di recente".