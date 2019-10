Asteroide in arrivo, come vederlo dal vivo e in streaming

Occhi al cielo il prossimo 25 ottobre. Il motivo? Alle 19.21 di venerdì l'asteroide 1998 HL1 passerà vicino alla Terra e sarà visibile anche dall'Italia. Quel giorno il corpo celeste raggiungerà la distanza minima dalla Terra, pari a 6.2 milioni di km: ovviamente non c'è nessuno pericolo, si tratta di una distanza di tutta sicurezza

Asteroide 1998 HL1, come vedere il passaggio il 25 ottobre

L'asteroide in questione ha un diametro stimato tra i 440 m e i 990 m, dunque di tutto rispetto. In virtù delle dimensioni e della distanza dalla Terra relativamente modesta che esso raggiungerà nei prossimi giorni, sarà possibile osservare l'asteroide 1998 HL1 anche con piccoli telescopi amatoriali, apprezzandone il movimento tra le stelle.

Basterà un telescopio con diametro di 200 mm o superiore, mentre se si preferirà riprenderlo fotograficamente con una camera digitale, saranno sufficienti strumenti ottici anche meno potenti. Al momento della minima distanza dalla Terra, l'asteroide sarà osservabile dall'Italia tra gli astri della costellazione del Triangolo, scivolando nel corso della notte in quella dell'Ariete.

Inoltre, per chi non potesse godere dal vivo di questo spettacolo, venerdì 25 ottobre, a partire dalle ore 19, sarà possibile seguire la diretta streaming del passaggio dell'asteroide 1998 HL1, proprio mentre sarà alla minima distanza dalla Terra. Per seguire lo spettacolo comodamente da pc, smartphone o tablet basterà collegarsi al sito di Virtual Telescope, la piattaforma a cura dell'astrofisico Gianluca Masi.

Virtual Telescope ha già osservato il passaggio dell'asteroide nei giorni scorsi, ecco le immagini registrate lunedì 21 ottobre: