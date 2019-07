Eclissi parziale di Luna, lo spettacolo a 50 anni dall'allunaggio: come vederla

A pochi giorni dal 50esimo anniversario dal lancio dell'Apollo 11 (20 luglio), ci penserà proprio la Luna a rendere speciale questa settimana: la sera di martedì 16 luglio il nostro satellite ci regalerà un’affascinante eclissi parziale, perfettamente visibile dall’Italia. Ecco tutte le informazioni per seguire l'evento sia dal vivo che in diretta streaming da smartphone, pc e tablet.

Eclissi parziale di Luna del 16 luglio: come vederla

Il 16 luglio, a partire dalle ore 21:30, sarà possibile osservare la Luna in eclissi al telescopio, grazie agli strumenti che verranno installati per l’occasione sul ponte Fabricio, all’isola Tiberina, affaccio tra i più suggestivi del mondo, che si trasformerà così per una sera in un belvedere ideale puntato sul satellite terrestre. Esattamente 50 anni dopo il lancio dell’Apollo 11, la Luna offrirà questo spettacolo unico, quasi consapevole della storica ricorrenza.

L’eclissi verrà trasmessa in diretta streaming sul sito https://www.virtualtelescope.eu, attraverso le tecnologie del Virtual Telescope, permettendo a tutto il pianeta di unirsi alla Città Eterna per l’evento. Oltre che via streaming, l'eclissi parziale di Luna potrà essere ammirata anche ad occhio nudo. Per godere al meglio di questo spettacolo è consigliabile scegliere un luogo lontano dall'inquinamento luminoso prodotto dalle luci della città-.