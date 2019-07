Eclissi solare 2019, spettacolo raro nei cieli: come vederla

Luglio 2019 è il mese nel quale ricade il cinquantesimo anniversario dello sbarco sulla Luna. E sarà un mese ricchissimo di straordinari spettacoli astronomici. Uno di questi è l'eclissi solare totale di martedì 2 luglio. Occhi puntati verso il cielo, dunque. La totalità dell'eclissi di Sole sarà visibile in particolare dall’Oceano Pacifico meridionale ad est della Nuova Zelanda alla regione di Coquimbo in Cile e in Argentina al tramonto, con il massimo di 4 minuti e 33 secondi visibili dall’Oceano Pacifico. In Italia non sarà possibile ammirare dal vivo lo spettacolo dell'eclissi solare totale, ma sono in programma diverse dirette streaming per l’occasione.

Eclissi solare totale 2 luglio 2019

L'eclissi totale di sole si verifica quando la Luna oscura completamente il Sole. Ciò si verifica quando il satellite si trova ad una distanza adeguata tra il Sole e la Terra: la Luna orbita a circa 385mila chilometri in media dalla Terra, ad una distanza tale da sembrare delle stesse dimensioni del Sole. Per qualche istante, il giorno diventerà notte e questo a seguito del passaggio della Luna davanti al Sole. L’evento inizierà alle ore 19.54 italiane e il massimo picco si raggiungerà alle ore 21.21 fino alle 21.24 (sempre ora italiana). Dopo le 21.24 il Sole comparirà di nuovo e l’eclissi terminerà alle 22.02.

In occasione dell'eclissi totale di Sole di martedì 2 luglio, il Virtual Telescope la trasmetterà in diretta sul proprio sito web (https://www.virtualtelescope.eu), grazie ad una collaborazione con l'Exploratorium di San Francisco, che per l'occasione sarà in Cile nel deserto di Atacama con un proprio team, e altri osservatori. La diretta inizierà alle ore 21:00 del 2 luglio e sarà fruibile gratuitamente sul sito del Virtual Telescope: qui il link.

Il commento sarà a cura di Gianluca Masi, astrofisico, divulgatore scientifico italiano e fondatore del Virtual Telescope Project.