Eclissi solare totale: le immagini spettacolari del 'sole nero'

Il 2 luglio 2019 è stato il giorno dell'eclissi solare totale, un evento unico che ha avuto inizio alle ore 22.30 italiane (15.30 in Sud America). Proprio a causa dell'orario in cui ha avuto luogo l'evento, in Italia non è stato possibile vedere l'eclissi 'in diretta', ma soltanto attraverso lo streaming online. Gli abitanti del Sud America invece hanno potuto godere per circa due ore di uno spettacolo mozzafiato.

Dal Cile all'Argentina milioni di persone hanno ammirato quella che è stata ribattezzata come la 'Grande Eclissi del Sud America'. Un fenomeno raro quanto spettacolare, di cui abbiamo raccolto le immagini migliori.

Eclissi solare totale: quando avviene

L'eclissi totale di sole si verifica quando la Luna oscura completamente il Sole. Ciò si verifica quando il satellite si trova ad una distanza adeguata tra il Sole e la Terra: la Luna orbita a circa 385mila chilometri in media dalla Terra, ad una distanza tale da sembrare delle stesse dimensioni del Sole. Per qualche istante, il giorno diventerà notte e questo a seguito del passaggio della Luna davanti al Sole.