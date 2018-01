Buon appetito, arrivano gli insetti da tavola: farfalle, vermi ma anche cimici

Con il 2018 scatta una vera rivoluzione culinaria: si potranno vendere e comprare grilli e millepiedi cinesi, tarantole arrostite del Laos, vermi giganti della farina dalla Tailandia, bachi da seta all’americana, farfalle delle palme dalla Guyana francese fritte e condite, le cimici d’acqua della Thailandia. Per chi vuole infrangere ogni barriera del gusto ci sono gli scorpioni dorati dalla Cina e neri dalla Thailandia, gli spiedini di scarabei e una vasta la scelta di grilli tutti made in Asia.

Lo stabilisce un nuovo regolamento europeo entrato in vigore proprio oggi 1 gennaio. La normativa regolarizza i "novel food", una novità che tuttavia non piace al 54% degli italiani che li considerano estranei alla cultura alimentare nazionale Ixé condotta per Coldiretti.

Abituiamoci quindi anche a vederci proporre degli "aperinsetti" di vermi della farina aromatizzati alla paprika, al curry e al sale marino da mangiare con un sorso di vodka ai bachi da seta.

Tuttavia non è questa l'unica novità calata dall'Europa: arriva l’etichetta trasparente per la pasta. I consumatori avranno la possibilità di conoscere l’origine del grano impiegato nella pasta e del pomodoro utilizzato in conserve e sughi. E da febbraio scatterà l’etichettatura d’origine anche per il riso.