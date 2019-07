Luca Parmitano torna per la seconda volta nello spazio

Luca Parmitano alle 18.28 ora italiana di sabato 20 luglio 2019, l'astronauta italiano dell'Esa e colonnello pilota dell'Aeronautica Militare ha iniziato la sua seconda avventura nello spazio. Sulla Soyuz partita dalla base di Baikonur in Kazakhstan ci sono il cosmonauta russo, Aleksander Skvortsov e l'astronauta americano della Nasa Andrew Morgan.

Primo intoppo superato, si sono correttamente staccati i 4 buster laterali della Soyuz che sta portando gli astronauti verso la Iss.

L'astronuata siciliano prende parte alla missione europea "Beyond" dell'Esa, ed è per lui la seconda missione di lunga durata sulla Stazione spaziale internazionale, dopo quella italiana del 2013.

Parmitano sarà il primo italiano e terzo europeo a rivestire il ruolo di capitano della Stazione spaziale internazionale.

Liftoff! @astro_luca, @AstroDrewMorgan and Alexander Skvortsov are now on their way to the International @Space_Station. #MissionBeyond