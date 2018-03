Luna Blu, nella notte di Pasqua l'ultima fino al 2020

Si chiama "Luna blu", ma la seconda luna piena del mese non è davvero di un colore diverso dal solito. Anche stasera ovviamente la Luna sarà del solito colore, ma prende il nome di "Luna blu" la seconda luna piena nello stesso mese solare.

Non è un evento così frequente: se è vero che quest’anno è già successo a gennaio, per rivederla dovremo aspettare il 31 ottobre 2020.

E' comunque un evento insolito, tanto che nei paesi anglosassoni c'è persino un detto: "Once in a blue moon", per indicare un avvenimento estremamente raro prendendo come esempio proprio la luna blu (un po' come il nostro "una volta ogni morte di papa").

Secondo le credenze popolari, la luna piena di marzo simboleggia l'inizio della primavera e della rinascita ed emana energie positive, mentre la terra si risveglia da letargo invernale.

Nuvole permettendo, la Luna sarà visibile già dal primo pomeriggio del 31 marzo.