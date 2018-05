Destinazione Marte: al via la missione Nasa InSight

Tutto pronto alla Vandenberg Air Force Base in California per il lancio della missione della Nasa InSight, in programma il 5 maggio prossimo alle 13.05 ora italiana (la finestra di lancio rimarrà aperta fino all'8 giugno). InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport) viaggerà a bordo di un razzo Atlas V-401 della United Launch Alliance e dopo circa 6 mesi di viaggio arriverà a destinazione.

L'ammartaggio del lander - largo circa 6 metri e dotato di due grandi pannelli solari - è programmato per il 26 novembre prossimo nel sito Elysium Planitia. Non essendo un rover e quindi non avendo ruote, non potrà muoversi liberamente sulla superficie di Marte (come Curiosity o Opportunity), fatto questo che rende particolarmente delicata la fase di discesa e di arrivo al suolo: se dovesse sbagliare l'obiettivo, non potrà essere spostato.

Qualche settimana dopo l'ammartaggio InSight attiverà il braccio robotico e gli strumenti scientifici, tra cui il sismometro francese Seis e la sonda termometrica tedesca HP3, saranno pienamente operativi.

La missione della Nasa, che coinvolge anche diversi partner europei, punta a offrire alla comunità scientifica importanti informazioni sul sottosuolo del Pianeta Rosso, misurando la sua temperatura, le oscillazioni, registrando la sua attività sismica ('marsquakes') e utilizzando le onde sismiche generate dai 'marsquakes' per sviluppare una mappa delle profondità di Marte.

Una migliore conoscenza dell'interno di Marte che, a differenza di Venere e della Terra ha mantenuto la sua struttura geologica praticamente inalterata per più di 3 miliardi di anni, offrirà importanti indizi sui cambiamenti subiti nel tempo dai pianeti rocciosi del Sistema solare.

Nasa InSight, la missione su Marte

