Cos'è l'orologio dell'apocalisse e perché segna due minuti alla mezzanotte

L'apocalisse non è mai stata così vicina: almeno secondo il Doomsday Clock, che tradotto in italiano vuol dire proprio 'orologio dell'apocalisse'. Negli ultimi giorni è stato uno dei termini più cercati su Google ed il motivo è semplice: lo scorso 24 gennaio, come ogni anno dal 1947, l'orologio è stato aggiornato, con le lancette che sono state spostate a due minuti dalla mezzanotte, che in questo caso simboleggia la fine dell'umanità. Ma cos'è in realtà questo orologio dell'apocalisse? Siamo davvero così vicini alla fine del mondo?

Cos'è l'orologio dell'apocalisse

Quello che comunemente viene chiamato orologio dell'apocalisse non è altro che un orologio simbolico nato da un'iniziativa ideata nel 1947 dagli scienziati della rivista Bulletin of the Atomic Scientists dell'Università di Chicago, che si poneva l'obiettivo di misurare la distanza in termini temporali da una possibile catastrofe che avrebbe posto fine al genere umano. Proprio per questo motivo il pericolo della fine del mondo viene rappresentato con un orologio, in cui la mezzanotte simboleggia appunto l'apocalisse. Inizialmente l'orario 'x' era rappresentato soltanto dall'ipotesi di una guerra nucleare, ma dal 2007 in poi gli scienziati hanno iniziato a considerare anche altri eventi che potrebbero infliggere il 'colpo di grazia' all'umanità, come ad esempio i cambiamenti climatici.

Quando venne creato l'orologio, durante il periodo della Guerra Fredda, l'orario era stato impostato a 7 minuti dalla mezzanotte, ma da quel lontano 1947 sono stati ben 21 gli spostamenti delle lancette. La massima vicinanza è di due minuti, ossia pari a quella aggiornata nel 2018. Soltanto una volta, tra il 1953 e il 1960, l'umanità era stata così vicina alla fine. Il momento di massima lontananza è invece stato raggiunto tra il 1991 e il 1995, quando le lancette erano lontane 17 minuti dalla mezzanotte.

“Nel corso degli anni - ha spiegato all'Ansa Alessandro Pascolini, dell'università di Padova - l'orologio si è allontanato e avvicinato alla mezzanotte. Il momento più sicuro si è avuto nel 1991 alla fine della guerra fredda, quando l'orologio ha segnato 17 minuti alla mezzanotte". Poi, ha aggiunto, la situazione è peggiorata "di fronte all'incapacità del mondo politico internazionale di superare il confronto nucleare e affrontare le problematiche legate al cambiamento climatico globale”.

Orologio dell'apocalisse: gli spostamenti dal 1947 ad oggi