Trovato il batterio più letale della storia: ha ucciso 15 milioni di persone

Salmonella enterica: sarebbe questo, secondo gli ultimissimi studi, il killer responsabile dell'epidemia che in soli cinque anni dal 1545 uccise 15 milioni di aztechi, l'80% della popolazione. Dopo oltre un secolo di dibattito, la comunità scientifica sembra aver trovato una causa a una delle epidemie più letali della storia dell'umanità che non lasciava scampo: una volta contratto il batterio la vittima moriva nel giro di 4 giorni dopo lunghe ore di mal di testa, febbre alta e sanguinamento da occhi, naso e bocca.

L'intuizione è arrivata grazie alle ricerche condotte sui denti prelevati da 29 scheletri rinvenuti nel cimitero azteco Teposcolula-Yucunda, nello stato dell'Oaxaca, nell'attuale Messico.

Lo studio, condotto dai ricercatori dell'Università di Tubinga, con la collaborazione del Max Planck Institute for the Science of Human History, dell'Università di Harvard e dell'Instituto Nacional de Antropologia e Historia, è stato poi pubblicato sulla rivista "Nature Ecology and Evolution", del gruppo "Nature".

Se finora le ipotesi dell'esplosione della "cocolitzi" - "pestilenza", come veniva chiamata in nahuatl, la lingua azteca - si erano concentrate su tifo, vaiolo, morbillo, peste pneumonica, parotite e influenza, oggi gli esami individuano in una sottospecie di Salmonella enterica - conosciuta come S. Paratyphi C - l'agente patogeno che causò una sorta di febbre tifoide.

"Abbiamo testato tutti i batteri patogeni e i virus per i quali disponiamo di dati genetici antichi e la salmonella era l'unico che coincidesse", ha dichiarato Alexander Herbig, dell'università Tubinga. "Non possiamo essere scuri che la Salmonella sa l'unico responsabile della strage, ma di sicuro è un forte candidato".