L'ultima SuperLuna del 2019 dà spettacolo: le foto più belle

A dare il benvenuto alla primavera 2019 c'è stato un evento molto spettacolare: l'ultima SuperLuna dell'anno. Infatti, nella notte tra il 20 e il 21 marzo, il nostro satellite ha raggiunto la sua minima distanza dalla Terra in fase di Luna piena, dando vita ad uno show spaziale che ha attirato al cielo gli occhi di tutto il mondo.

Nella nostra gallery abbiamo raccolto gli scatti più belli realizzati da ogni parte del mondo: da Roma a Santiago de Compostela, passando per Bilbao e Francoforte. Purtroppo per gli appassionati di astronomia, questa SuperLuna è stata l'ultima del 2019, quindi per poter ammirare nuovamente dal vivo questo spettacolo ci vorrà qualche mese di pazienza.

Cos'è la SuperLuna

Viene considerata “Superluna” sia la Luna Piena che la Luna Nuova, a patto che essa si verifichi in prossimità del perigeo lunare, ossia con il nostro satellite alla minima distanza dalla Terra. La Luna, infatti, descrive attorno al nostro pianeta un’orbita marcatamente ellittica, perciò la sua distanza da noi non è costante, ma varia tra un valore minimo (perigeo) e un valore massimo (apogeo).

Naturalmente, la Luna Nuova non è visibile nel cielo, pertanto l’unica “Superluna” osservabile è quella piena (a meno che non si verifichi un’eclissi di Sole in corrispondenza della “Superluna” nuova, come accadde nel marzo del 2016).