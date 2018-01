Nuovo test del sangue: permette la diagnosi precoce delle 8 forme più comuni di tumore

Un nuovo test del sangue universale capace di rilevare otto tipi diversi di cancro, quelli tra i più comuni, molto prima che insorgano i sintomi. Il metodo è stato sperimentato da un team della John Hopkins University ed è stato pubblicato online sulla rivista specializzata Science. “Questo campo della rilevazione anticipata è fondamentale e i risultati sono molto eccitanti”, ha detto alla Bbc il dottor Cristian Tomasetti, scienziato italiano della John Hopkins University School già noto per il suo studio sulla casualità delle mutazioni genetiche che sono all’origine del cancro.

“Io penso – ha detto ancora lo scienziato – che potrebbe avere un enorme impatto sulla mortalità per cancro”. I tumori rilasciano piccole tracce del loro Dna mutato e proteine nel sangue. Il test cerca le mutazioni in sedici geni, scrive la Bbc, che regolarmente si verificano nel cancro e otto proteine che sono spesso rilasciate in caso insorga il male. L’esame è stato sperimentato in 1.005 pazienti con cancro alle ovaie, al fegato, allo stomaco, al pancreas, all’esofago, ai polmoni, al seno e che non si è ancora diffuso ad altri tessuti. Nel 70% ha rilevato il tumore, e tra l'altro con un costo molto limitato, circa 500 dollari a paziente, equivalente al prezzo di una colonscopia.

Cinque degli otto tumori indagati non hanno programmi efficaci di diagnosi precoce. Il test, CancerSEEK, dovrà essere utilizzato in soggetti che non hanno ancora ricevuto una diagnosi di cancro. La fine della sperimentazione è prevista in cinque anni. L’idea dei ricercatori è che il test venga fatto una volta all’anno.