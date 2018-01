Toxocara, il pericoloso parassita dei parchi pubblici che può infettare i bambini

Uno studio condotto da un centro di ricerca per il controllo delle malattie negli Stati Uniti ha “portato alla luce” un parassita che può infestare cortili, giardini, parchi minacciando soprattutto la salute dei bambini. Si tratta del Toxocara e vive nell’intestino di cani e gatti (per lo più randagi), le cui uova vengono rilasciate nell’ambiente attraverso le feci. Se ingerite, le uova di Toxocara rilasciano larve che circolano nel nostro organismo e che possono raggiungere anche il cervello, provocando problemi cognitivi e di apprendimento.

Ciò non toglie che le larve possono entrare anche dagli occhi, con il rischio di provocare la cecità, o causare reazioni infiammatorie, a contatto con fegato e polmoni. I sintomi infiammatori sono comuni ad altre patologie come l’influenza e difficilmente possono essere riscontrati come principi di infiammazione da Toxocara: dolori addominali, tosse, stanchezza e febbre. Spesso la diagnosi di infezione può avvenire dopo mesi o anni, sono pochi gli specialisti in grado di eseguire una diagnosi corretta. Fortunatamente, tale infezione può essere curata mediante farmaci anti-parassitari.

Tutte le notizie dal mondo scientifico su ScienzeNotizie