Vaccino, obiettivo 100 milioni di dosi entro la fine dell'anno

Il vaccino contro il Covid-19 potrebbe arrivare già entro la fine del 2020. È questa almeno la speranza di Pascal Soriot, amministratore delegato della multinazionale inglese del farmaco AstraZeneca, che ha annunciato nelle scorse ore un accordo con l'Università di Oxford per lo sviluppo e la distribuzione globale del potenziale vaccino allo studio presso l'ateneo britannico. "La nostra speranza - ha dichiarato Soriot al Financial Times - è che, unendo le forze, possiamo accelerare la disponibilità di un vaccino: puntiamo ad avere i primi 100 milioni di dosi entro la fine dell'anno, dando priorità alle categorie a rischio".

Tutto dipenderà ovviamente dall’esito dei test sui volontari. Se il vaccino dovesse rivelarsi efficace, ipotizzare una sua commercializzazione prima del 2021 non è più un’utopia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il gruppo Irbm di Pomezia, che sta collaborando con Oxford per i trial clinici, "si congratula con Oxford University e lo Jenner Institute per l'accordo raggiunto con la multinazionale AstraZeneca al fine di imporre un'accelerazione ulteriore alla finalizzazione del vaccino ChAdOx1 nCoV-19. In virtù dell'accordo AstraZeneca sarà responsabile dello sviluppo, della produzione e distribuzione del vaccino a livello mondiale. Inoltre la partnership prevede di adottare un modello not-for-profit per la durata della pandemia".