Per gli universitari fuori sede affitti in aumento mediamente di 293 euro

Affitti universitari sempre più cari nelle città italiane, secondo le rilevazioni di Solo Affitti, mentre l’Ufficio Studi Tecnocasa rileva che è soprattutto Torino la città dove gli studenti cercano una sistemazione in affitto.

I fuorisede pagheranno un posto letto in camera singola il 4% in più (293 euro mensili) rispetto allo scorso anno, con incrementi massimi del 20% a Trieste (275 euro) e del 18% a Perugia (200 euro).

Milano è la città più cara per una singola, seguita da Roma e Napoli: i prezzi di un posto letto in stanza singola nel capoluogo lombardo sono aumentati del 7%. Con un costo medio di 563 euro al mese, il capoluogo lombardo si conferma la città più cara d’Italia, davanti a Roma, con un canone di 378 euro (in calo del 5% in un anno), e a Napoli, con un prezzo medio di 350 euro al mese a pari merito con Modena, Verona e Bologna.

Torino è stata la città con più ricerche di locazioni studentesche nella seconda metà dell’anno scorso, a quanto risulta all’ufficio studi di Tecnocasa. Sul totale delle ricerche di affitto sotto la Mole, quelle da parte degli studenti sono state praticamente una su 3 (32,4% contro il 25,8% di Milano e il 25,5% di Bologna).

Le locazioni stipulate per motivi di studio sono state l’8,6% del totale della seconda metà dell’anno passato (il 53,6% ha invece riguardato l’abitazione principale, il 37,8% locazioni legate al lavoro), sempre a detta di Tecnocasa. Le tipologie più affittate sono il bilocale (35,2%) ed il trilocale (29,7%), mentre i contratti maggiormente stipulati sono quelli transitori (67,5%).