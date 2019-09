Scuola / Italia

Calendario scuola 2019-2020, si torna in classe ma occhio ai ponti

Tutti in classe a Settembre, ma il calendario scolastico mette in evidenza i ponti per le festività e i giorni di chiusura degli istituti nel 2019 e 2020. Occhio a Natale: studenti a casa per ben 15 giorni