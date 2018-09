Non ci sono alunni sull'isola, chiude la scuola di Ventotene intitolata ad Altiero Spinelli

La scuola media di Ventotene chiude. La mancanza di alunni ha portato infatti alla chiusura del corso di scuola media, che l'anno scorso era stata scongiurata grazie all'iscrizione di due sole bambine in terza. In futuro, i bambini in procinto di iscriversi alle media dovranno quindi trasferirsi sulla terraferma, a Formia, come già avviene per i ragazzi delle superiori.

Un anno fa, il sindaco dell'isola Gerardo Santomauro aveva lanciato un appello per accogliere famiglie migranti con figli a Ventotene, che conta circa 700 residenti sulla carta. La proposta - nata per garantire la continuità con la scuola ma anche per creare, a lungo termine, un indotto - era stata però bocciata dai residenti. Il ministero aveva poi negato i fondi per attivare lo Sprar, il sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati.

"Una sconfitta per l'isola - ha commentato il primo cittadino Gerardo Santomauro - Una scuola chiusa difficilmente potrà essere riaperta anche qualora si verificassero le condizioni". Attualmente dunque l'istuto Altiero Spinelli, che fa parte dell'istituto comprensivo Alighieri Formia-Ventotene, conta complessivamente solo 16 alunni, otto dei quali iscritti alla scuola dell'infanzia e altrettanti che frequentano la primaria.

La notizia su LatinaToday