Scuola, Bussetti: "Concorsi con tempi molto più brevi" 

Più concorsi e tempi più brevi: la promessa del ministro Marco Bussetti ai docenti italiani in attesa di una cattedra arriva da San Giovanni Rotondo dove il numero uno del Miur è stato intervistato da FoggiaToday.

"Abbiamo il dovere di rispettare la figura del docente fondamentale per la nostra scuola - spiega Bussetti - Il docente deve acquisire nuovi stimoli e la scuola ha bisogno di docenti più giovani. I concorsi saranno lo strumento per l'immissione in ruolo e i docenti sceglieranno dove andare: i nostri concorsi dichiareranno con maggiore chiarezza i posti disponibili".

Incalzato sull'affermazione del vicepremier Matteo Salvini sulla possibilità di rendere più breve il periodo delle ferie estive il Ministro dell'Istruzione se la cava con un sorriso ma ammette che l'impegno del nuovo governo toccherà anche questo aspetto.

"Tre mesi di vacanza non sono troppi come dice Salvini, poiché sono vacanze per i ragazzi ma non per i docenti che sono impegnati in altre attività, ma anche su questo dovremo mettere più chiarezza e ordine".

Infine sul tema della sicurezza scolastica contestata anche dagli studenti che sul tema hanno già indetto una manifestazione nazionale per il prossimo 13 ottobre, il ministro Bussetti nega il rischio di pericoli nelle strutture del Belpaese.

"Le scuole mancano di certificazioni di rischio ma dire che le scuole non sono sicure è un errore".

La scuola secondo il ministro dell'Istruzione: "La immagino a misura di giovani"