Banchi distanziati e ingressi scaglionati: le regole per il rientro a scuola

Se l'epidemia di coronavirus resterà sotto controllo le scuole riapriranno a settembre. La premessa è d'obbligo: l’indice di infezione R con zero deve restare sotto l’1 altrimenti le porte degli istituti resteranno chiusi e il nuovo anno scolastico comincerà ancora "a distanza".

Ma come riapriranno le scuole? Il Comitato tecnico scientifico ha preparato un rapporto con alcune misure di sicurezza che dovranno ora passare il vaglio politico del ministero dell'istruzione. Entro il 31 luglio poi la task force di esperti guidata da Patrizio Bianchi stilerà le regole operative da consegnare ai presidi e ai Comuni per adeguare le aule. Ma anche al milione di insegnanti che come annunciato dal ministro Lucia Azzolina potranno anche scegliere di svolgere alcune lezione all’aperto e - ove possibile - nei musei.

La didattica a distanza non sarà comunque abbandonata e soprattutto gli studenti delle superiori: troppi i costi per "sdoppiare" le classi come invece sarebbe richiesto per rispettare le norme sul distanziamento. Secondo le anticipazioni delle norme pubblicate da La Repubblica infatti gli esperti richiedono che i banchi vengono posti a distanza di un metro l'uno dall'altro, mentre le mascherine diventerebbero obbligatorie anche in classe, dalle elementari alle superiori. La possibilità di abbassare la mascherina sarebbe invece concessa solo durante le interrogazioni e rimanendo ad almeno due metri di distanza.

Niente obbligo di mascherina per i bimbi da 3 a 5 anni, impensabile farla indossare per le ore che passano negli asili. Così come nessun obbligo per i guanti: seguendo i dettami dell'Iss meglio igienizzare le mani periodicamente.

Due i momenti di aggregazione che invece restano spinosi: la pausa pranzo e l'ingresso. Per le mense scolastiche verranno adottate le stesse norme applicate ore ai ristoranti, distanziamento e tempi contingentati. Quanto agli ingressi si pensa ad un radicale cambiamento con la campanella che potrebbe suonare in orari diversi, dalle 8 alle 10 del mattino, per gli oltre otto milioni di alunni (e altrettanti genitori accompagnatori). In tale modo gli alunni potrebbero entrare nelle aule in modo scaglionato così da impedire che si formino assembramenti agli ingressi.

La protesta per riaprire le scuole

Sui social sono comparse decine e decine di fotografie della protesta, andata in scena in decine di città d'Italia. Rispettando il distanziamento e l'obbligo di indossare la mascherina professori, genitori e bimbi hanno detto la loro per chiedere al governo di riaprire le scuole. E ora aspettano un segnale.