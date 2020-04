Le ricadute dell’emergenza Covid secondo UnitelmaSapienza

Non solo smart working. Anche quello dell’e-learning è un tema portato alla ribalta dai recenti sviluppi legati all’emergenza coronavirus che stiamo affrontando. Le scuole, così come le università, si sono dovute attrezzare in brevissimo tempo per garantire ai propri studenti una continuità didattica. Ma in Italia c’è chi si occupava di e-learning già da prima dell'emergenza sanitaria.

UnitelmaSapienza è l’ateneo telematico collegato a Sapienza Università di Roma, la più grande università pubblica italiana. L’Ateneo è presente su tutto il territorio nazionale attraverso i suoi venti poli didattici dove, normalmente, lo studente può sostenere gli esami in alternativa a recarsi in sede centrale a Roma. In questo periodo emergenziale, l’università garantisce agli studenti il regolare svolgimento di esami e discussione di lauree e master dalla propria abitazione. Per quanto riguarda lo studio, invece, è possibile seguire da casa tutte le lezioni e le attività proposte dal personale docente.

In un momento complesso e delicato come quello che stiamo vivendo, l’Ateneo ha lanciato da qualche giorno l’iniziativa “Covid-19: Quali ricadute dell’emergenza in atto?”. Si tratta di una serie d’interventi online, aperti a chiunque, in cui ricercatori e docenti affrontano il tema Covid sotto un profilo economico, giuridico, informatico, statistico, oltre che medico e sociopolitico.

Dai social alla stampa, siamo inondati di informazioni su quanto sta accadendo. In uno scenario così complesso, UnitelmaSapienza vede nel suo ruolo di università, e quindi polo di formazione e diffusione culturale del Paese, una responsabilità precisa ad analizzare la situazione con gli strumenti della ricerca scientifica e rendere pubblico il dibattito accademico che ne scaturisce. Chiunque sia interessato a visionare gli interventi e i contenuti multimediali prodotti, può consultare la pagina che l’Ateneo ha dedicato all’iniziativa, a cui continueranno ad aggiungersi contributi per tutto il mese di aprile: qui il link.