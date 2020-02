Coronavirus, fake news sulle scuole chiuse in tutta Italia: la smentita di palazzo Chigi

Da Nord a Sud, nelle zone immediatamente vicine a quelle del contagio come in quelle dove finora non si sono registrati casi, la paura del coronavirus alimenta e diffonde fake news. Tra queste quella della presunta chiusura delle scuole di ogni ordine e grado.

Già in molti Comuni le autorità locali sono dovute intervenire per smentire le notizie false, spesso diffuse tramite WhatsApp, e ora è arriva persino la nota ufficiale di palazzo Chigi.

Coronavirus e scuole chiuse, palazzo Chigi smentisce la fake news

"La Presidenza del Consiglio smentisce le notizie che stanno circolando in queste ore su una presunta chiusura, per decisione del Presidente Conte, di tutte le scuole di ogni ordine e grado. Le decisioni e le misure adottate dal governo vengono comunicate esclusivamente attraverso i canali e le fonti ufficiali, alle quali si prega di far riferimento"

In mattinata anche la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina ha pubblicato un post sul proprio profilo ufficiale Facebook per smentire le fake news.

"Sono costretta a ripeterlo: in questa fase alimentare false notizie sulla chiusura delle scuole è da irresponsabili. Le decisioni vengono prese e comunicate dalle autorità competenti. Quindi il consiglio è questo: ascoltare solo le fonti ufficiali"

Nel Lazio, la Regione ha diffuso un comunicato per specificare che "le notizie che stanno circolando riguardo alla presunta chiusura delle scuole e al divieto di manifestazioni pubbliche nel Lazio sono completamente prive di fondamento". Invitando tutti "ad arginare fake news che alimentano solo insicurezza nella popolazione", scrive la Regione Lazio, "ribadiamo con forza che nella nostra regione non è stato segnalato alcun caso di infezione da Coronavirus autoctono e che i casi individuati sono stati 3 in totale, di cui un paziente guarito e uno ormai negativo".