Il ministero premia l'eccellenza: 1 miliardo di finanziamenti a 180 dipartimenti universitari

Il Ministero dell'Istruzione ha selezionato i 180 dipartimenti universitari cui andranno i 271 milioni di euro previsti annualmente, per il quinquennio 2018-2022, dalla legge di bilancio 2017 per rafforzare e valorizzare l'eccellenza della ricerca, con investimenti in capitale umano, infrastrutture e attività didattiche di alta qualificazione.

"In tutto si tratta di un finanziamento pari a oltre 1 miliardo", chiarisce il Miur. "I criteri di selezione sono stati individuati da una commissione formata da sette personalità di alto profilo scientifico e presieduta dalla professoressa Paola Severino. Hanno potuto presentare domanda per i finanziamenti, inviando i loro progetti di ricerca - spiega la nota - 350 Dipartimenti inseriti nell'elenco predisposto dall'ANVUR (Agenzia nazionale di valutazione dell'Università e della Ricerca) sulla base di un indicatore standardizzato di performance (ISPD) individuato dalla stessa Agenzia. La selezione dei 180 Dipartimenti è avvenuta sulla base della fattibilità dei progetti di ricerca presentati, della coerenza dei progetti con le priorità del sistema nazionale e internazionale, delle ricadute attese. Dei 180 progetti finanziati, per un totale di 1,3 miliardi nel quinquennio, 106 sono di universita' del Nord, 49 del Centro, 25 del Sud".

Per il ministro Valeria Fedeli si tratta di un "investimento importante" grazie al quale vengono immesse "risorse fresche nel sistema e investe sulle giovani e i giovani: fino al 70% dei fondi potrà essere utilizzato per assumere docenti, valorizzandone talenti e idee. Le altre risorse serviranno per rafforzare laboratori e strumenti di ricerca e sviluppare attività didattiche di alta qualificazione".

"L'investimento sui settori della conoscenza prosegue - dice Fedeli - nella convinzione che, come abbiamo ribadito più volte, valorizzare le eccellenze del sistema universitario significa fare un'operazione che guarda al futuro del Paese, delle giovani e dei giovani. D'accordo con il ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno Claudio De Vincenti, per rendere ancor più efficace la partecipazione ai progetti internazionali dei Dipartimenti collocati nelle Università del Sud, stiamo lavorando a una ulteriore azione specifica che guardi al Mezzogiorno, alle sue giovani e ai suoi giovani. Vogliamo utilizzare una quota pari a 110 milioni di euro del Fondo sociale europeo, nell'ambito del PON 'Ricerca e Innovazione', per favorire il reclutamento di ricercatrici e ricercatori e, al tempo stesso, per rafforzare le strutture amministrative deputate alla gestione di procedure per la partecipazione a programmi di ricerca internazionali".

"Nel quadro di un processo importante che investe risorse sullo sviluppo delle eccellenze del nostro sistema universitario - osserva il ministro Claudio De Vincenti - troviamo una presenza anche di Dipartimenti situati nel Mezzogiorno, ma in proporzione minore: è evidente perciò che dobbiamo lavorare a un rafforzamento significativo degli atenei meridionali e della loro capacità progettuale. Abbiamo cominciato con la riforma del Fondo di finanziamento ordinario delle Università, varata con il decreto legge Mezzogiorno, che ha accompagnato criteri di premialità con misure importanti di equilibrio territoriale nei finanziamenti. Ora proseguiremo, nell'ambito del PON 'Ricerca e Innovazione', con la programmazione di interventi che rafforzino - conclude De Vincenti - il reclutamento di giovani ricercatori da parte delle Università meridionali e le loro capacitaà amministrative".