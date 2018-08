Un'ora di educazione alla cittadinanza, arriva la proposta di legge per la nuova scuola

Manca poco all’avvio di un nuovo anno scolastico e mentre gli istituti si preparano ad aprire i battenti prosegue la corsa contro il tempo per trovare le firme necessarie per una proposta di legge che viene dal basso, dai Comuni italiani che si fanno promotori di una iniziativa per riportare l'educazione civica sui banchi di scuola.

L'educazione alla cittadinanza viene proposta come materia autonoma, con voto, nei curricula scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, come strumento per coltivare senso di appartenenza alla comunità, per insegnare il valore della responsabilità e della memoria attraverso lo studio della Costituzione, dei diritti umani, di elementi di educazione alla legalità, all'educazione all'ambiente, all'educazione alimentare e digitale.

Per sei mesi (dal 20 luglio) sarà attiva la campagna di raccolta di adesioni a questa proposta di legge, partita da Firenze, dal Sindaco Nardella, che è già stata condivisa da molti Sindaci, sostenuta da Anci e depositata in Corte di Cassazione da una delegazione di sindaci lo scorso 14 giugno.

La raccolta firme

I moduli per la raccolta firme della legge di inziativa popolare sono disponibili nelle sedi delle anagrafe dei comuni. L’iniziativa è promossa dall'Assemblea Nazionale dei Comuni Italiani e mira a far crescere nelle nuove generazioni il senso di appartenenza alla comunità, a far conoscere i principi costituzionali, ad alimentare la consapevolezza rispetto ai beni di tutti ed al rispetto alle norme comportamentali, facendo passare il messaggio che il comportamento di ciascuno di noi, si tratti di rispettare una panchina o un concittadino, non è indifferente.

Per raggiungere le 50mila firme necessarie per una proposta di legge di iniziativa popolare c’è tempo fino al 5 gennaio.