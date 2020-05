Insulta la maestra nel tema di quinta elementare: genitori dovranno pagare 1.000 euro di risarcimento

Un giudice di pace di Conegliano Veneto (Treviso) ha condannato i genitori di un alunno dell’ultimo anno di una scuola primaria al pagamento di un risarcimento di mille euro nei confronti di una maestra. Il motivo? Il figlio della coppia avrebbe rivolto pesanti offese all’indirizzo della docente. Il "fattaccio" - di cui dà notizia "Il Gazzettino di Treviso" - si sarebbe consumato nel corso dell’anno scolastico 2016-17. L’insegnante aveva assegnato un tema dal titolo: "Lettera a un mio amico". Uno degli alunni però avrebbe condito quella lettera con insulti nei confronti della maestra chiamandola "sclerata", "impazzita" e "da casa di ricovero".

Offese pesanti, soprattutto se scritte da un bambino di quinta elementare. La maestra dopo aver letto il tema ha informato la dirigente scolastica dell'accaduto. L'istituto, a quel punto, ha contattato i genitori del ragazzino ma questi si sarebbero rifiutati di avere un confronto diretto sia con l'insegnante che con la preside.

L'unico gesto di "pentimento" era arrivato alla fine dell'anno scolastico quando lo studente aveva consegnato alla maestra un foglio con una scritta al computer: "Mi scuso per quello che ho scritto nel tema". Nient'altro. Per i genitori la vicenda si era conclusa con quel bigliettino e hanno continuato a rifiutare tutte le richieste d'incontro dell'istituto. A quel punto alla maestra non è rimasto altro da fare che ricorrere alle vie legali per ottenere giustizia. Dopo un lungo processo, lo scorso 4 maggio il giudice di pace di Conegliano ha condannato i genitori del ragazzino a pagare all'insegnante un risarcimento di mille euro per le offese ricevute nel tema.

Ai genitori dell'alunno è stato fatale il non aver voluto rispondere alle numerose richieste d'incontro avanzate dalla scuola. Oltre ai mille euro da dare all'insegnante come risarcimento dovranno pagare anche i soldi delle spese legali.