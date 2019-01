Scuola, al via le iscrizioni alle prime per il 2019-2020: tutte le informazioni utili

Anno nuovo, scuola nuova. Per tanti studenti a settembre 2019 comincia una nuova vita, scolastica s'intende. Da oggi e fino al 31 gennaio sono aperte le iscrizioni on line alle classi prime delle scuole primarie e secondarie di I e di II grado per l’anno scolastico 2019/2020. Le iscrizioni sono aperte da lunedì mattina. Si anticipano un po' i tempi rispetto al passato: negli anni scorsi la richiesta per l'accesso alle classi prime iniziava a metà gennaio. L'anticipo ha uno suo perché: iniziare ora le procedure permetterà, secondo il Miur, di arrivare a settembre per l'inizio delle lezioni con tutte le cattedre assegnate

Iscrizioni a scuola 2019-2020: come fare

Come fare per iscrivere i propri figli? La procedura online è attiva sino alle 20 del 31 gennaio 2019, e il portale (www.iscrizioni.istruzione.it) è lo stesso su cui dal 27 dicembre si poteva fare la pre-registrazione. Sul portale la "Scuola in Chiaro" è possibile trovare tante informazioni utili che vanno dal curriculum dei docenti, all'organizzazione oraria.

Iscrizioni scuola infanzia e scuola primaria 2019-2020

La domanda è cartacea per le scuole dell'infanzia, e può essere presentata alla scuola prescelta con riferimento a tutti i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 31 dicembre 2019, che hanno la precedenza. Possono poi essere iscritti i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2020.

Per la scuola primaria l'iscrizione alla prima classe è servata ai bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2019. Si possono iscrivere anche i bambini che compiono sei anni dopo il 31 dicembre 2019 e comunque entro il 30 aprile 2020.