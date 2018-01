Iscrizioni scuola, come fare la domanda online: ecco la guida

Iscrizioni anno scolastico 2018/2019, da oggi via alla registrazione online. Per poter iscrivere i propri figli per le classi prima della scuola primaria e per la seconda di primo e secondo grado infatti ora bisogna fare tutto online: la procedura cartacea è stata abolita dalla legge 135 del 2012. E' rimasta invece invariata la procedura di iscrizione classica per la scuola d'infanzia: la domanda va presentata in segreteria.

Una volta registrati online, sarà possibile procedere con le iscrizioni del prossimo anno per la prima elementare, la prima media o il primo superiore a partire dalle 8 del 16 gennaio, fino alle 20 del prossimo 6 febbraio.

Scuola, come registrarsi online

L'iscrizione online si effettua sulla sezione apposita del portale del sito del Ministero dell'istruzione (qui il link). Possono farla il padre, la madre, il tutore o l'affidatario dello studente. Con la registrazione online, si otterrà un codice utente e una password. Per iscriversi serve il codice fiscale, i propri dati anagrafici e un indirizzo email valido.

Chi invece ha un'identità Spid non ha bisogno di registrarsi ora e può fare l'iscrizione, utilizzando le credenziali di cui già dispone, direttamente da partire dal 16 gennaio.

Scuola, come effettuare l'iscrizione

Una volta effettuata la registrazione, sarà possibile effettuare l'iscrizione vera e propria da martedì 16 gennaio.

Si può presentare una sola domanda di iscrizione, ma è possibile indicare fino a tre scuole preferite. Una è identificata da un "codice scuola", rintracciabile tramite una ricerca sul portale Scuola in Chiaro, che raccoglie i profili di tutte le scuole italiane.

Nella prima sezione del modulo di iscrizione bisogna inserire i dati anagrafici dello studente e il codice scuola. Per elementari e medie va indicata la preferenza sull'orario scolastico, mentre per gli istituti superiori sarà necessario indicare l'indirizzo di studio scelto.

Nella seconda sezione bisogna invece indicare informazioni e preferenze sui servizi della scuola.

Una volta portata a termine questa procedura, all'indirizzo di posta elettronica arriva una conferma da parte del Miur della "acquisizione della domanda" e la scuola riceverà il modulo di iscrizione.

Scuola, iscrizione online anche corsi di istruzione e formazione

L'iscrizione online è attiva anche per i corsi di istruzione e formazione dei Centri di formazione professionale regionali (nelle Regioni che hanno aderito). E' invece facoltativa l'iscrizione online nel caso delle scuole paritarie.