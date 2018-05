Esami di Maturità 2018: data di inizio, commissioni e materie delle prove

Ufficializzate le date dell’Esame di Maturità 2018. Come si legge sul sito del Miur, il 18 giugno, alle ore 8:30, ci sarà la prima riunione plenaria delle commissioni, poi il 20 giugno gli esami entreranno nel vivo con la prova scritta di italiano (gli studenti avranno a disposizione sei ore di tempo a partire dalle 8:30).

L’altra data da segnarsi sul calendario è il 21 giugno, giovedì, giorno della seconda prova scritta che inizierà come sempre alle 8:30. La durata della seconda prova, spiega il Miur, "dipende dalle discipline che caratterizzano gli indirizzi ed è variabile dalle 4 alle 8 ore, tranne che per alcuni indirizzi, come i Licei musicali, coreutici e artistici, dove la prova può svolgersi in due o più giorni".

Calendario Maturità 2018, la terza prova

Lunedì 25 giugno (sempre alle 8:30) sarà invece la volta della terza prova scritta assegnata da ciascuna commissione d’esame. Nel predisporre la terza prova, la commissione potrà tenere conto "anche delle esperienze condotte in Alternanza Scuola-Lavoro, stage e tirocinio, e della disciplina non linguistica insegnata tramite la metodologia CLIL".

Quanto alla quarta prova degli Esami di Maturità 2018, si effetturà solo "nei licei e negli istituti tecnici presso i quali sono presenti i progetti sperimentali di doppio diploma italo-francese Esabac ed Esabac Techno e nei licei con sezioni ad opzione internazionale spagnola, tedesca e cinese". Data di inizio: giovedì 28 giugno.

Un’altra data da segnarsi sul calendario è quella del 15 giugno: entro tale data i consigli di classe dovranno infatti predisporre il documento da consegnare alle commissioni con tutte le indicazioni relative al percorso formativo seguito dalle studentesse e dagli studenti.

Maturità 2018, le tracce della prima e della seconda prova

La Ministra dell’Istruzione Valeria Fedeli, insieme al responsabile della struttura tecnica degli Esami di Stato, Ettore Acerra, ha anche scelto le tracce per la prima e le seconde prove dell’esame di Maturità 2018. Tracce che ovviamente saranno rivelate solo il giorno degli scritti.

L’uso della calcolatrice

Le calcolatrici scientifiche e/o grafiche che si potranno usare nella seconda prova sono state rese note con una circolare di marzo. Gli studenti che decideranno di usarle dovranno consegnarle il giorno della prima prova scritta per consentire alla commissione d’esame i necessari controlli.

Maturità 2018, quanti sono gli studenti ammessi

Sono più di 500mila (per la precisione 509.307) gli studenti iscritti all’Esame di Maturità 2018, ovviamente "fatti salvi gli esiti degli scrutini finali". Di questi, 492.698 sono candidati interni. 25.606 sono le classi coinvolte nell’Esame, 12.865 sono le commissioni.

Maturità 2018, le materie della prima prova

Queste le materie della prima prova scritta

Classico: versione di Greco

Scientifico e scientifico-scienze applicate: matematica

Linguistico: lingua straniera 1

Musicale: teoria analisi e composizione

Coreutico: tecniche della danza

Artistico: discipline artistiche