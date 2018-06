Maturità 2018, prima prova: tutte le tracce

Via alla maturità 2018, è il giorno della prima prova per 509.307 studenti italiani (492.698 interni e 16.609 esterni). Chi affronta la maturità quest'anno entrerà nella storia, perchè sarà l'ultima maturità "lunga", visto che dal prossimo anno entrerà in vigore quella introdotta da la Buona scuola bis, che riduce le prove scritte a due sole e accorcia i tempi per gli orali. A valutare le prove del mezzo milione di studenti, suddivisi in 25.606 classi, saranno 12.865 commissioni. Buona prima prova a tutti i maturandi!

Maturità 2018 prima prova

La prova scritta di italiano è iniziata. Sei le ore a disposizione per completare il tema di italiano, che è articolato su 4 tipologie: tema storico, tema di attualità, analisi del testo, saggio breve o articolo di giornale.

Tracce prima prova maturità 2018

Giorgio Bassani, la clonazione, la creatività.

Per la tipologia A, il testo da analizzare è “Il giardino dei Finzi Contini” di Giorgio Bassani. I quattro argomenti per il saggio breve o per l’articolo di giornale, previsti dalla tipologia B, sono i diversi volti della solitudine nell'arte e nella letteratura (Ambito artistico-letterario, (con brani di Petrarca, Pirandello, Quasimodo, Merini, Dickinson e immagini di opere di Giovanni Fattori, Munch, Hopper), la creatività (Ambito socio-economico, la creatività, dote d'immaginare, come risultato di talento e caso), masse e propaganda (Ambito storico-politico, con brani di Giulio Chiodi e Andrea Baravelli), il dibattito bioetico sulla clonazione (Ambito tecnico-scientifico,con un articolo di Elisabetta Intini tratto da Focus.it). Per quanto riguarda invece il tema storico, i maturandi hanno a che fare con la cooperazione internazionale e in special modo De Gasperi e Moro. Infine, per l’ultima tipologia, il tema di ordine generale è il principio dell'uguaglianza formale e sostanziale nella Costituzione.​

È online dalle 8.30 la chiave fornita dal Ministero dell'Istruzione per l'apertura del plico telematico della prima prova scritta, il tema di italiano. Sei ore di tempo.

#Maturità2018, è online la chiave Ministero per l'apertura del plico telematico della #primaprova scritta. pic.twitter.com/ClwkwtUiZb — Miur Social (@MiurSocial) 20 giugno 2018

Seconda prova maturità 2018

La seconda prova di indirizzo è in programma per il giorno seguente, giovedì 21 giugno e durerà tra le quattro e le otto ore in base agli indirizzi, sulle materie estratte dal ministero lo scorso gennaio: greco al liceo classico, matematica allo scientifico, lingua straniera 1 al linguistico, economia aziendale per l'indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing degli istituti tecnici, scienza e cultura dell'alimentazione per l'indirizzo Servizi enogastronomia e ospitalità alberghiera, estimo per l'indirizzo Costruzioni, ambiente e territorio, sistemi e reti per l'indirizzo Informatica e telecomunicazioni. E ancora: progettazione multimediale per l'indirizzo Grafica e comunicazione, lingua inglese per il turistico, meccanica macchine ed energia per l'indirizzo Meccanica, meccatronica, energia, teoria, analisi e composizione al liceo musicale, tecniche della danza al liceo coreutico, discipline artistiche all'artistico.

Terza prova maturità 2018

La terza prova, predisposta da ciascuna commissione, si terrà lunedì 25 giugno, a partire dalle ore 8:30. Poi sarà la volta degli orali.