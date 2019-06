Maturità 2019, prima prova: tutte le tracce

E' il giorno della prima prova della maturità 2019 per 26.188 classi (520.263 candidati), oltre 13mila le commissioni. Oggi 19 giugno c'è il tema di italiano, domani 20 giugno la seconda prova, differente a seconda degli indirizzi di studio. Quello di quest'anno è un esame in parte diverso da quello finora sostenuto dagli studenti nell’ultimo ventennio. Se è vero che ogni 2-3 anni c’è stata qualche novità, quelle di quest'anno sono significative. Alla maturità 2019 cambia il peso dei crediti per il percorso di studi (da 25 a 40), prove scritte (da 45 a 40) e prova orale (da 30 a 20). Tra le novità più rilevanti l’eliminazione della terza prova scritta, il cosiddetto “quizzone”, l’inserimento di nuove disposizioni sull’ex alternanza scuola-lavoro e l’eliminazione della traccia storica per il tema di italiano. Buona prima prova a tutti! Seguiamo insieme - in diretta - la prima lunga gornata dell'Esame di Stato 2019.

Maturità 2019 tracce prima prova: diretta

- in aggiornamento -

Ci siamo!

Noi del Miur Social vogliamo fare un in bocca al lupo a tutti i maturandi che oggi svolgeranno la #primaprova scritta. #Maturità2019 pic.twitter.com/3G97UZQRAC — Miur Social (@MiurSocial) 19 giugno 2019

La prima prova è uguale per tutti gli studenti d'Italia. Tutte le tracce della prima prova della maturità 2019 vengono rese note alle 8.30 e gli studenti avranno a disposizione 6 ore per terminare il tema. Tre le tipologie di tracce: analisi del testo (due le tracce, che possono essere un brano di prosa o una poesia di un autore italiano vissuto nel periodo compreso dall’Unità di Italia a oggi), tema argomentativo ( tre tracce che possono essere d’ambito artistico, letterario, filosofico, storico, economico, sociale, tecnologico, scientifico) e testo di attualità.

Prima prova maturità: "Concentratevi sulle tracce"

"Concentratevi sulla prova, leggete bene i testi e poi decidete quale traccia seguire. Le tracce come previsto saranno sette. Io, per chiarire, non ne ho aggiunta nessuna". Lo dice all'Adnkronos il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti, che così si rivolge agli studenti alla vigilia della prima prova dell'esame di maturità. "Non si potrà mai sapere - dice Bussetti - se questo esame sarà più facile o difficile di quello precedente perché si fa una sola volta nella vita. Sarà una sfida interessante, importante, che i ragazzi affronteranno con grande coraggio". E a chi fosse già in ansia per la prova orale che quest'anno prenderà l'avvio con l'estrazione di una busta, Bussetti dice di stare tranquillo. "L'orale comunque partirà da uno spunto, da quello che troveranno all'interno della busta che sceglieranno ma che comunque avvierà un percorso, questo percorso - spiega - potrebbe essere anche avviato da un'altra parte e trovarselo al centro della loro prova quindi assolutamente tranquilli: è solo un modo per dare uniformità e soprattutto parità nell'affrontare la prova orale". E ricordando la vigilia della sua maturità dice: "Ero tranquillissimo. Ormai - ricorda con un sorriso - quello che avevo fatto era fatto".

Totoesame, le tracce secondo Di Maio: le previsioni

Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, ospite di 'skuola.net', si presta comunque al 'toto-tema'. "Secondo me -afferma- una traccia sull'ambiente uscirà, forse è una traccia ovvia, bisogna capire in che termini. Poi immagino che un tema sarà sull'Africa, un Continente che per questi ragazzi che si stanno diplomando adesso sarà centrale nei prossimi decenni. Poi, se potessi, deciderei anche per una traccia sul tema della povertà: tutti pensiamo al clochard per strada, ma in realtà più faccio il ministro delle Politiche sociali e del lavoro, mi rendo conto che povertà è fare due lavori e non riuscire ad arrivare alla seconda settimana, avere difficoltà a comprare gli occhiali da vista per tuo figlio o la carne".

Seconda prova maturità 2019 domani 20 giugno

Giovedì al via la seconda prova, ricca di novità. La traccia è infatti diversa a seconda dell’indirizzo di studi e sarà multidisciplinare. Al classico sarà mista tra latino e greco, allo scientifico tra matematica e fisica. Anche qui sei ore di tempo per lo svolgimento (più tempo per artistici e musicali).

Maturità 2019: le date di scritti e orali