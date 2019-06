Maturità 2019, seconda prova: tutte le tracce

Dopo il tema di ieri, oggi è il giorno della seconda prova della maturità 2019: per quel che riguarda la seconda prova ci sono sostanziali novità rispetto alle maturità degli ultimi anni. La traccia è infatti diversa a seconda dell’indirizzo di studi e sarà multidisciplinare. Al classico è mista tra latino e greco, allo scientifico la prova contiene quesiti sia di matematica sia di fisica. Anche qui sei ore di tempo per lo svolgimento (più tempo per artistici e musicali). Al classico gli studenti avranno quindi ben due versioni, una di greco e una di latino, che dovranno confrontare e analizzare. Ma la traduzione sarà richiesta solo per una di esse, quella di latino. È in ogni caso consentito l'uso di vocabolari di italiano, greco e latino. Gli studenti dovranno tradurre solo uno dei 2 testi usciti come seconda prova della maturità 2019, fare un confronto con l'altro brano con traduzione a fronte e rispondere a tre domande su entrambi i testi per dimostrare di averlo compreso a fondo.

Maturità 2019 tracce seconda prova: diretta

Seguiamo insieme in diretta la seconda lunga giornata dei maturandi. Ricordiamo che alla maturità 2019 cambia il peso dei crediti per il percorso di studi (da 25 a 40), il peso delle prove scritte (da 45 a 40) e il peso della prova orale (da 30 a 20). Vi forniremo le tracce della seconda prova maturità 2019 in diretta quando saranno rese disponibili. Si parte alle 8.30

- in aggiornamento -

Maturità, addio terza prova e nuovi orali

Da quest'anno nell'esame di maturità è stata eliminata la famigerata terza prova, quel quizzone che ad alcuni non sembrava essere altro che un "terno al lotto". Dopo la seconda prova si passa agli orali. Gli studenti non devono preparare e presentare una tesina già pronta come fonte di ispirazione, ma di fatto pescheranno da una busta, con dentro l’argomento da cui iniziare per l'esame orale. Ogni commissione avrà preparato degli spunti in un numero di buste pari al numero di alunni più due, in modo che ognuno ne possa scegliere una tra le tre che gli vengono proposte.

Prima prova: quale è stata la traccia più scelta

All'esame di maturità la traccia più scelta è stata quella sull'illusione della conoscenza: oltre il 30% degli studenti vi ha lavorato. Al secondo posto col 20% la traccia sul patrimonio culturale. L'11% delle scelte è caduto sull'analisi del testo di Leonardo Sciascia e l8,5% sulla poesia Risvegli di Giuseppe Ungaretti. Stesse percentuali per la traccia di attualità sul generale Dalla Chiesa. Sono i risultati di un'indagine a campione rappresentativa a livello nazionale sulla prima prova scritta dell'esame di Stato.

La traccia che parte dal brano tratto da "L'illusione della conoscenza", di Steven Sloman e Philip Fernbach, che ricordando gli esperimenti sugli effetti di esplosioni termonucleari, proposta nell'ambito della Tipologia B - Analisi e produzione di un testo argomentativo, è quella più gettonata dagli studenti per la prima prova scritta: è stata svolta dal 30,8% dei ragazzi. Il 20,1% degli studenti ha invece optato, sempre nell'ambito della tipologia B, per il brano tratto dal libro "Istruzioni per l'uso del futuro. Il patrimonio culturale e la democrazia che verrà", di Tomaso Montanari. "Tra sport e storia", la traccia che ruota attorno alla figura di Gino Bartali, è stata scelta dal 13,1% dei maturandi. Subito dopo, con l'11% delle scelte, l`analisi del testo di Leonardo Sciascia tratto da "Il giorno della civetta". Invece Giuseppe Ungaretti, con la poesia "Risvegli" tratta da "L'Allegria, Il Porto sepolto", è stato scelto dall'8,5% dei maturandi. Stessa percentuale per la prima traccia di attualità, dedicata alla figura del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. L'8% degli studenti ha svolto la traccia dedicata all'eredità del Novecento. A livello di indirizzi, quella su "L'illusione della conoscenza" è stata la traccia più scelta in tutti i percorsi con il 28,8% delle preferenze nei licei, il 34% negli istituti tecnici, il 32,2% nei professionali.

Maturità 2019: il calendario completo