Maturità 2020, sarà "no stress": che cosa cambia, tutte le novità

Come cambierà la maturità 2020? Torna la traccia di storia mentre le buste verranno abolite. E' lo stesso ministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti a comunicare le novità della maturità 2020. Ieri il titolare del dicastero di viale Trastevere, a quanto apprende l'Adnkronos, ha firmato il Decreto Maturità, che disciplina l'Esame di Stato che si svolgerà per questo anno scolastico.

"Resta l’impianto generale della maturità - ha spiegato Fioramonti in una videointervista a Skuola.net - ma dopo aver ascoltato i docenti abbiamo deciso di reinserire la traccia di storia". "Seconda novità, che farà piacere agli studenti, è l'abolizione delle buste", ha aggiunto il ministro per il quale "non devono esistere trabochetti". "Manterremo i materiali ma le buste saranno eliminate'', ha sottolineato Fioramonti. "Non vogliamo che l'esame di Stato sia un motivo di stress. Questo non fa bene a nessuno. Gli studenti devono andare all'esame fieri della propria preparazione", ha sottolineato.

Tutte le novità della maturità 2020

"La commissione manterrà una serie di materiali che serviranno a far partire l'esame. Ma, anziché sorteggiarlo come in una lotteria si sapranno prima quali saranno gli argomenti scelti. Che verranno proposti agli studenti per far iniziare l'orale. Quei materiali saranno a disposizione degli studenti prima dell'inizio dei colloqui", ha detto il ministro. Sopprimendo le buste, viene meno un "elemento di ulteriore nervosismo che veniva creato attorno a questa lotteria". E "ci sarà un sistema più trasparente, più coordinato, che rasserena la commissione e mette lo studente a proprio agio". "Non voglio che l'esame di Stato diventi una corsa al massacro. Gli studenti devono sapere che l'unica cosa che serve è la preparazione. L'esame di Stato è momento di confronto e valutazione e non una roulette. Non siamo al Casinò", ha concluso il ministro.

Maturità 2020, torna il tema di Storia

"Verrà reintrodotto il tema storico nella prima prova scritta dell'esame di Maturità", ha confermato il ministro Fioramonti. "Ho voluto ascoltare la voce dei docenti", ha sottolineato il ministro, precisando che il tema di storia "sarà nella seconda tipologia di tracce, obbligatoriamente come una delle opzioni"."Non ci saranno altri cambiamenti alla maturità", ha poi assicurato, spiegando che "il decreto ufficiale con le materie e quant'altro uscirà come sempre a inizio anno". "La mia idea di scuola è quella di non cambiare ma di mantenere. Ho voluto mantenere l'impianto generale dell'esame. Evitiamo che ogni ministro che si siede al ministero cambi qualcosa".

Maturità 2020, le date delle prove scritte

Il tema, la prima prova scritta di italiano, si terrà su tutto il territorio nazionale mercoledì 17 giugno 2020 alle 8,30. La seconda prova si svolgerà, come da tradizione, il giorno seguente, giovedì 18 giugno, sempre a partire dalle 8,30. Sempre sul sito le date di svolgimento della prova scritta suppletiva, che si svolgerà il primo luglio 2020 alle 8,30, sull'Esame di Stato conclusivo del primo periodo didattico dei percorsi di primo livello per gli adulti iscritti e frequentanti i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti, e specifiche informazioni riguardanti i candidati per i quali il patto formativo individuale prevede un percorso di studio personalizzato.