Maturità, esami dal 17 giugno: "Più crediti per la carriera scolastica"

È il ministro dell'istruzione Lucia Azzolina ha dare l'ufficialità: il 17 Giugno inizieranno gli esami di maturità. Rispondendo alle domande degli studenti del sito Skuola.net la titolare del dicastero di viale Trastevere anticipa i criteri di valutazione. Cambiano infatti i crediti attribuiti dalla carriera scolastica che salgono da 40 a 60. Altri 40 crediti saranno attribuiti con l'esame orale.

La prova partirà o da una tesina o da un colloquio inerente una parte di programma scelta dai professori.

L'anno scolastico terminerà di fatto in videolezione, a Settembre si dovrebbe tornare in aula e chi avrà una valutazione insufficiente non sarà bocciato ma dovrà recuperare le competenze.