Mensa amara per i bimbi di Milano: "Per pranzo gli è stato servito questo tramezzino"

Un tramezzino con il pan carré, con una fetta di formaggio e tre mezzi pomodirini. E' questo il pranzo che lunedì a mezzogiorno centinaia di bambini milanesi hanno dovuto mangiare, volente o nolente, a causa dello sciopero di Milano Ristorazione.

Si tratta di una procedura standard in caso di sciopero: la società garantisce il pranzo ai bambini che non hanno diete specifiche.

La redazione di MilanoToday ha ricevuto la segnalazione di un lettore che denuncia la pochezza del pasto in questione.

"In allegato foto del tramezzino offerto ai bambini per pranzo: una fetta di pane con un pezzetto di formaggio e un pomodorino ciliegino", scrive.

"È stato inoltre vietato – denuncia ancora il cittadino - ai genitori della materna di via del Volga Milano (non so se anche in altre scuole) di portare da casa cibo per integrare il pranzo. Credo sia veramente scandaloso che con quanto si paga di retta annua si arrivi a dare questo ai bambini per pranzo".

