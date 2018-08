I mercatini di libri usati dove il risparmio è garantito

Mercatini di libri usati: tutto quello che dovete sapere

Dopo i locali alla moda e le principali vie dello shopping, è un’altra l’attrazione davanti alla quale nessuno studente può resistere: i mercatini di libri usati. Dei mercati davvero pittoreschi, degni di nota, ricchi di fascino e ottima meta per risparmiare un po’ sul cosiddetto “caro libri”.

Nei mercatini dei libri usati, infatti, il risparmio è garantito, sempre. Bisogna solo essere fortunati, sperare di trovare i testi che occorrono e avere molta pazienza. Sì, perché, davanti a tutti quei banchi ricoperti di colonne di libri, bisogna avere la costanza e la calma di spulciare, domandare, controllare e poi acquistare.

Mercatini di libri usati: quanto si risparmia?

Il risparmio presso i mercatini dei libri usati è consistente e può arrivare fino ad un 50 per cento. Trattandosi di libri di seconda mano, molto dipende anche dalle condizioni del prodotto in vendita. Ci sono libri usati come nuovi ed altri che magari riportano scritte ed evidenziazioni, o magari copertine staccate. E’ proprio il livello di integrità del testo a dettare il prezzo. Si risparmia sempre e comunque, ma se si è disposti a prendere un volume un pochino più rovinato (purché abbia tutte le pagine), la convenienza è sostanziale.

Mercatini di libri usati: dove andare

Roma pullula di mercatini di libri usati. I principali sono i mercatini di Garbatella, di Talenti, di Colli Albani; il più famoso però, è senz’altro quello del Lungotevere Oberdan, una vera istituzione nella Capitale. Anche nelle altre città italiane (Milano, Firenze, Bologna, L’Aquila, Genova, Napoli, etc.), in prossimità dell’inizio delle scuole, vengono organizzati dei mercatini per la compra-vendita dei testi usati.

Mercatini di libri usati: cosa controllare

Comprare al mercatino conviene sempre, ma è importante prestare attenzione ad alcuni particolari per fare acquisti intelligenti oltre che convenienti. Per prima cosa: controllate sempre che l’edizione del testo sia l’ultima, altrimenti il prof potrebbe farvi problemi. Controllate che il libro sia in condizioni accettabili, che sia leggibile, che sia integro. Un libro con pagine che non si leggono perché troppo consumate o maltrattate o, addirittura un testo nel quale alcune pagine sono mancanti, che utilità avrà? Ci vuole occhio, oltre che pazienza, quando ci si reca ai mercatini dei libri usati. Allora sì che potrete fare un vero affare!