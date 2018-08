A settembre si entrerà a scuola anche senza vaccini

Per l'anno scolastico 2018/2019, che avrà inizio dopo l'estate, non sarà obbligatorio presentare la documentazione sull'avvenuta vaccinazione per iscrivere i bambini alle scuole dell'infanzia. Con l'approvazione di due emendamenti presentati dal Movimento 5 Stelle e dalla Lega all'articolo 6 del Decreto Milleproroghe, viene di fatto cancellato con un colpo di spugna quando previsto dall'art. 3 della legge Lorenzin, che lo scorso anno aveva ripristinato l'obbligo del vaccino per i bambini da zero a dieci anni, come “requisito d'accesso” per l'iscrizione agli istituti scolastici. I due emendamenti approvati dalla commissione Affari costituzionali fanno così slittare l'obbligo vaccinale all'anno scolastico 2019/2020.

M5s: “Tutti i bambini potranno accedere alle scuole dell'infanzia”

La notizia sullo slittamento dell'obbligo di vaccinazione è stata annunciata in una nota congiunta dai senatori del Movimento 5 Stelle, Paola Taverna e Pierpaolo Sileri: “L’emendamento approvato al Milleproroghe permetterà a tutti i bambini di accedere, a settembre, alle scuole dell’infanzia. Si tratta di una deroga messa a punto in attesa della presentazione del ddl sui vaccini che depositeremo a breve. A un mese e mezzo della ripresa dell’attività scolastica facciamo in modo che i bimbi vi possano accedere”.

Pd compatto: “Vittoria dei no vax”

“La maggioranza ha approvato in commissione Affari costituzionali la proroga all’anno scolastico 2019/2020 dell’obbligo vaccinale. Con questo atto M5S stelle e Lega dichiarano la vittoria dei no vax e soprattutto si assumono la responsabilità di diminuire l’immunità di gregge e ciò va a scapito dei più piccoli, dei bambini, dei più fragili, così come accaduto a Bergamo, dove due neonate sono morte di pertosse perché prive di protezione vaccinale”: così hanno commentato, attraverso una nota, i senatori del Partito Democratico, Simona Malpezzi e Dario Parrini, capogruppo in commissione Affari costituzionali.

Sulla stessa linea anche le parole dei deputati del Pd Elena Carnevali e Paolo Siani: “Con questo atto M5S e Lega dichiarano la vittoria dei no vax e soprattutto si assumono la responsabilità di diminuire l'immunità di gregge e ciò va a scapito dei più piccoli, dei bambini, dei più fragili" hanno affermato in una nota i senatori Pd in commissione Affari costituzionali. Con il maldestro tentativo della maggioranza di prorogare l'entrata in vigore dell'obbligatorietà dei vaccini, Pd e M5s gettano la maschera rispetto al loro vero e unico obiettivo: aggirare il divieto”.

Il presidente dell'Iss: “Atto irresponsabile”

Dure critiche sono arrivare anche da Walter Ricciardi, il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità che su Twitter ha tuonato: “Un atto di grande irresponsabilità privo di razionale etico e scientifico che metterà a rischio la salute di migliaia di bambini, chi pagherà quando si realizzeranno le sue conseguenze?”