Ragazzo autistico si diploma: insegnanti e compagni in lacrime dopo il suo discorso

"Le lacrime del professore sono le lacrime di tutta la nostra scuola. Siamo orgogliosi di te Francesco, ci mancherai! Possa tu vivere sempre in un mondo a colori". Così, allegando questo speciale augurio, la dirigente dell’Istituto Bachelet-Majorana di Santa Maria a Vico, in provincia di Caserta, ha condiviso il video del discorso di maturità di Francesco, un ragazzo autistico. Un momento che ha emozionato tutti i presenti, in particolare l’insegnante di sostegno Michele Vozzella che alla fine non è riuscito a trattenere le lacrime. Emozionatissima anche la madre, che ha girato il video.

"Per piacere vedete tutto il video. Io proporrei la lettera finale del nostro campione come manifesto dell'autismo! P.S. Mi sono permessa di condividere il video perché, come si sente dall'audio, la mamma desidera che faccia il giro del mondo, in aiuto alla causa dei ragazzi speciali come Francesco!", ha specificato la dirigente nel post su Facebook.

Video dalla pagina Facebook "Istituto Superiore Majorana Bachelet"