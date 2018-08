Risparmiare al supermercato: i trucchi per una spesa intelligente

Risparmiare al supermercato: tutti i trucchi

Quante volte si va al supermercato con l’idea di comprare solo due cose e, puntualmente, si esce con due buste piene di roba di ogni tipo e con il portafoglio notevolmente più leggero? Questo accade quando si fa una spesa disorganizzata che, oltre a portare ad enormi sprechi, fa spendere molto, ma molto di più. Esistono però dei modi per risparmiare al supermercato e tornare a casa soddisfatti, senza sensi di colpa e, soprattutto, consapevoli di aver comprato davvero ciò che serviva.

Ecco una lista di trucchetti per fare una spesa intelligente, prendete appunti:

1. Fare una lista

Il primo segreto per non sprecare è fare una lista delle cose da comprare. Arrivare al supermercato con le idee chiare aiuterà a non acquistare cose inutili e a rientrare in una determinata spesa. Ovviamente, con lista alla mano, è importante comunque prestare attenzione alle offerte del giorno e mettere a confronto prodotti simili, per scegliere la migliore qualità al minor prezzo.

2. Attenzione alle offerte

Le offerte allettanti, nei supermercati, non mancano mai, ma alcune di queste possono essere ingannevoli e spingere a comprare di più (e, quindi, anche a spendere di più). Per questo è bene farsi furbi e analizzare quali siano le offerte davvero convenienti, senza cadere nella trappola del marketing. In nostro aiuto, per fortuna, accorrono molte app scaricabili gratuitamente e che ci permettono di avere una visione ampia e completa di tutti gli sconti del momento.

3. Non sottovalutare i Discount

Molto spesso si tende ad andare nelle più note catene, ma il segreto per risparmiare al supermercato e fare una spesa intelligente è anche quello di non sottovalutare i discount. Qui, infatti, si trovano molti prodotti buoni a prezzi davvero competitivi e si possono fare grandi scorte con un’immensa convenienza.

Un ultimo consiglio, forse il più strano, è quello di andare a fare la spesa a stomaco pieno. Può sembrare un suggerimento banale, ma non lo è. Andare al supermercato senza aver mangiato, fa cadere molto più facilmente in tentazione, soprattutto davanti agli scaffali di biscotti, dolci e cioccolata.