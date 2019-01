La scuola riparte... con lo sciopero: lezioni a rischio per due giorni

Vacanze di Natale più lunghe, scuole chiuse e niente lezioni? Questo il "regalo" che studenti e famiglie hanno trovato nella calza della Befana. Il rischio infatti è che domani e dopodomani nelle scuole italiane le aule restino vuote. E se a Roma pesa l'emergenza rifiuti con la conseguente protesta dei presidi, in tutta Italia pesa uno sciopero indetto a Dicembre e ufficializzato dal ministero dell'istruzione con la nota 35344 del 19/12/2018. Ma andiamo per ordine cominciando con il chiarire che le due giornate di sciopero riguardano tutto il personale docente ed Ata

Lo sciopero della scuola indetto per il 7 e 8 gennaio 2019 è stato proclamato dal Saese, una sigla che non tutti conoscono: è una associazione no profit che opera nel settore scolastico ed eco ambientale in tutta Europa.

Sciopero scuola 7 e 8 gennaio 2019

Ma qual è il motivo dello sciopero? Docenti e personale Ata sono stati invitati ad astenersi dal prendere servizio in virtù di una mobilitazione contro la corruzione nell’edilizia scolastica, contro la quale il Saese vuole chiedere al Miur di iniziare una "vera e propria guerra".

Se Cgil, Cisl e Uil ancora non hanno fatto nessuno sciopero, con lo sciopero della scuola del 7 e 8 gennaio il computo delle mobilitazioni da inizio anno scolastico è già salito a 6, con una crescente difficoltà per le famiglie nel barcamenarsi tra tra nonni, permessi e ferie.

A Roma non è solo lo sciopero a mettere in discussione l'apertura delle scuole: i presidi delle scuole romane hanno minacciato di non riaprire lunedì 7 gennaio dato l'accumulo incontrollato di immondizia fuori dagli ingressi degli istituti.

Dal Comune di Roma si getta acqua sul fuoco: "Tutte le eventuali criticità sono oggetto di intervento urgente in modo da ripristinare il decoro già entro la giornata di oggi" spiegano dal Campidoglio. Sarà sufficiente? In città l'ultimo weekend di festa non è bastato a ripulire le strade invase da sacchetti e immondizia varia accatastata sui marciapiedi. Come testimonia RomaToday l'emergenza è evidente.